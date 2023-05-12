living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرعة كأس آسيا 2023.. مواجهات "نارية" للعرب

12
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت قرعة كأس آسيا 2023، التي أجريت في الدوحة، الخميس، عن المجموعات الست، التي ضمت 10 منتخبات عربية، وضع بعضهم في "مواجهات نارية".
 
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب البلد المنظم وحامل اللقب قطر مع الصين ولبنان وطاجكتسان في المجموعة الأولى، حيث ستجمع مباراة الافتتاح بين "العنابي" ومنتخب الصين، يوم 12 يناير 2024.
 
ومثلت المجموعة الثالثة، لقاء قويا مرتقبا، بين الإمارات وإيران، ومعهما في المجموعة فلسطين وهونغ كونغ.
 
وستشهد المجموعة السادسة "ديربي خليجي" مرتقب، بين السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب تايلاند وقيرغستان.
 
ووقع المنتخب العراقي في تحد صعب، أمام اليابان وإندونيسيا وفيتنام.
 
بينما اعتبرت المجموعة الخامسة "حديدية"، حيث ضمت الأردن والبحرين إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا.
 
موعد البطولة
 
بطولة "كأس آسيا 2023" ستنطلق يوم 12 يناير من العام المقبل، على أن تحتضن الدوحة المباراة النهائية يوم 10 فبراير.
 
وستستضيف قطر البطولة بـ8 ملاعب، 7 منها احتضنت المباريات المونديالية نهاية العام الماضي.
 
نظام البطولة
 
وستقام البطولة بنظام المجموعات، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث، ليكون العدد 16 متأهلا.
 
بعدها يأتي دور الـ16 بخروج المغلوب، وثم ربع النهائي فنصف النهائي فالنهائي.
 
مشاركة عربية
 
يذكر أن البطولة تضم 10 منتخبات عربية، من أصل 24، وهو أقل من العدد 11 للمنتخبات المشاركة في النسخة السابقة في الإمارات.
 
 
المجموعات الست:
 
المجموعة الأولى
 
قطر
الصين
لبنان
طاجكستان
 المجموعة الثانية
 
أستراليا
أوزبكستان
سوريا
الهند
 المجموعة الثالثة
 
إيران
الإمارات
فلسطين
هونغ كونغ
 المجموعة الرابعة
 
اليابان
العراق
فيتنام
إندونيسيا
 المجموعة الخامسة
 
كوريا الجنوبية
الأردن
البحرين
ماليزيا
المجموعة السادسة
 
السعودية
سلطنة عُمان
قيرغستان
تايلاند
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   