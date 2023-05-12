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والدة رونالدو تخرج عن صمتها: كل ذلك أكاذيب

12
MAY
2023
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نفت والدة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تقارير متداولة مؤخرا، حول توتر العلاقة بين ابنها وصديقته الإسبانية جيورجينا رودريغيز.
 
وكانت وسائل إعلام إسبانية وبرتغالية قد تحدثت الشهر الماضي، عن أن رونالدو "سئم" شريكته، وربما يكون الاثنان على وشك الانفصال.
 
لكن جيورجينا كانت قد سارعت إلى النفي بشكل ضمني على منصات التواصل، فكتبت أن "الشائعة يؤلفها الحاقد ثم ينشرها الحاسد، في حين يصدقها الغبي".
 
وبعد أيام من ذلك، حرص رونالدو صاحب الـ38 عاما، على نشر صورة يعرب فيها عن حبه لشريكته، في منصة "إنستغرام".
 
وكانت الشائعات قد زعمت أن رونالدو سئم سلوك جيورجينا، لأنها صارت تتعامل معه بـ"ندية"، ولا تقيم له وزنا كبيرا.
 
لكن دولوريس أفيرو (68 عاما) والدة رونالدو وصفت في حديث للصحافة، ما تردد عن مشاكل ابنها مع شريكته بـ"الأكاذيب".
 
وكانت والدة "الدون" تتحدث في جزيرة ماديرا البرتغالية مسقط رأس الأسرة، بينما تحضر افتتاح متجر، وقالت: "كل ذلك أكاذيب، كل زوجان يتجادلان مع بعضهما بعضا، لكن ما كتبته (الصحافة) كذب".
 
وكانت جيورجينا قد تعرفت إلى رونالدو في صيف 2016، عندما كانت بائعة في محل للملابس التابعة لإحدى الماركات الفارهة في مدريد.
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