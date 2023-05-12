الدوري الأوروبي.. يوفنتوس يخطف تعادلا من إشبيلية

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سجل فيديريكو غاتي من ضربة رأس بعد سبع دقائق من بداية الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح يوفنتوس التعادل 1-1 على أرضه أمام إشبيلية في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

وسجل المهاجم المغربي يوسف النصيري في بداية الشوط الأول بتسديدة متقنة من مسافة قريبة وكان بإمكان إشبيلية تعزيز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول.

وأطلق يوفنتوس، الذي بدا بلا أنياب، تسديدته الأولى على المرمى في الدقيقة 65 لكنه تمكن من تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة عندما لعب المدافع غاتي الكرة برأسه من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية.

وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في لقاء الإياب باستاد سانشيز بيز خوان يوم الخميس المقبل.