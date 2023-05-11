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ترتيب 10 رياضيين الأعلى أجرا في العالم.. فكم يتقاضى رونالدو وميسي سنويا؟

11
MAY
2023
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تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم لعام 2023، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "Forbes".

واحتل كريستيانو رونالدو المركز الأول على سلم الترتيب برصيد 136 مليون دولار، وكان لانضمامه إلى صفوف نادي النصر السعودي دور بارز في الحصول على هذه المبالغ الهائلة، وحل منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثاني بـ130 مليون دولار.

ووفقا لموقع "Forbes" فإن ترتيب أعلى 10 رياضيين أجرا حول العالم لعام 2023، تضمن 8 رياضيين يحصلون على أكثر من 100 مليون دولار على شكل إيرادات لكل منهم، يتحصلون عليها من الرواتب والعوائد التجارية وغيرها.

وجاءت قائمة الرياضيين العشرة الأوائل الأعلى أجرا حول العالم لعام 2023، كالتالي:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) - 136 مليون دولار

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) - 130 مليون دولار

3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 120 مليون دولار

4- الأمريكي ليبرون جيمس (كرة السلة) - 119.5 مليون دولار

5- المكسيكي سول ألفاريز (ملاكم) - 110 مليون دولار

6- الأمريكي داستن جونسون (الغولف) - 107 مليون دولار

7- الأمريكي فيل ميكلسون (الغولف) - 106 مليون دولار

8- الأمريكي ستيفن كاري (كرة السلة) - 100.4 مليون دولار

9- السويسري روجر فيدرير (التنس) - 95.1 مليون دولار

10- الأمريكي كيفن ديورانت (كرة السلة) -89.1 مليون دولار

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