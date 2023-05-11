"عودة ميسي".. غوارديولا يدلي برأيه في "معضلة صديقه"

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يدور حديث في الأوساط الإعلامية عن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة الإسباني، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وكشف مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، أن ميسي حسم قراره بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، وذلك بموجب صفقة "استثنائية وضخمة".

لكن رد والد ميسي لم يتأخر، حيث سرعان ما خرج عبر حسابه على "إنستغرام" ليقول إن ابنه لم يقرر بعد وجهته في الموسم المقبل.

وأضاف أن ميسي سيتخذ قرارا حيال مستقبله في نهاية الموسم، مضيفا: "ليس هناك أي اتفاق مع أي ناد للعام المقبل".

وفي وقت سابق، قال المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، إنه لا يعرف ما إذا كان "ليو" سيعود إلى الفريق الكتالوني أم لا.

ما رأي غوارديولا؟

نقلت شبكة "إي إس بي إن" عن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي الذي سبق له الإشراف على ميسي في برشلونة:

أنا عضو في برشلونة وأملك مقعدين في ملعب "كامب نو"، وأتمنى فقط أن نودعه (ميسي) كما يستحق.

أنا متأكد من أنه (ميسي) سيبذل المستحيل للعودة إلى برشلونة.

لقد كان أعظم لاعب على مدى كل العصور.

ازدهر برشلونة خلال العقود الأخيرة، ولم يكن ذلك ليحصل لولاه.

الهلال أم برشلونة.. ماذا سيختار ميسي؟

ورغم رحيله عن تدريب برشلونة عام 2012، لا تزال صداقة قوية تربط غوارديولا بميسي.

ولا يتوانى المدرب الإسباني عن إظهار إعجابه بميسي في أي مناسبة، حتى لو كان يقارنه بلاعب في فريقه، وآخرهم إيرلنغ هالاند، حيث يعتبر "بيب" ميسي أفضل لاعب على مر العصور.