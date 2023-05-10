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رسالة وداع مؤثرة من بوسكيتس

10
MAY
2023
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انتهى مشوار النجم المخضرم سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة، بعد إعلان النادي الكتالوني عن رحيله اليوم الأربعاء، إذ ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، ولم يتم الاتفاق حول التجديد.

وقال بوسكيتس في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل: "أريد شكر جميع الأشخاص الذين أتاحوا لي تجربة كل هذا من اليوم الأول وحتى النهاية".

وتابع: "أشكر عمال النادي، وأفراد العلاج الطبيعي، والأطباء، ورجال المعدات والمندوبين، والمدربين والموظفين والمحللين، وقبل كل شيء رفاقي في الفريق الذين تشاركت معهم أوقات العيش واللعب".

وأضاف: "كما أشكر الأعضاء والمشجعين من جميع أنحاء العالم، الذين قدموا لي دعمهم وحبهم طوال هذا الوقت، وبالطبع عائلتي التي كانت بجانبي دائما".

وختم: "شكرا جزيلا على كل شيء.. ونراكم قريبا في المباريات الأخيرة".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بوسكيتس حسم قراره بعدم الانتقال لأي فريق أوروبي، لأنه لا يرغب في مواجهة برشلونة، مثلما فعل تشافي وأندرياس إنييستا.

وأضافت الصحيفة "هناك خياران أمام بوسكيتس، وهما الانتقال للدوري السعودي أو اللعب في أمريكا من بوابة إنتر ميامي".

يذكر أن صاحب الـ35 عاما حصد العديد من الألقاب بقميص برشلونة، منها 8 بطولات دوري و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا و3 بطولات كأس العالم للأندية.

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