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مانشستر سيتي ينجو من الهزيمة أمام ريال مدريد "بقذيفة" بلجيكية...

10
MAY
2023
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خرج فريق مانشستر سيتي بتعادل ثمين من ملعب مضيفه ريال مدريد وضيفه (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وضع الجناح البرازيلي، فينيسيوس جونيور، أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
 
ورد النجم البلجيكي كيفن دي بروين بهدف التعادل للفريق الإنجليزي عند الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، بتسديدة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء أيضا.
 
 وستتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الأربعاء 17 مايو الجاري، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.
 
وسيلعب المتأهل من مواجهة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، في نهائي البطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، مع الفائز من "الديربي" الإيطالي وقطبي مدينة ميلانو الكروي فريقي ميلان "الروسونيري" وإنتر ميلان "النيراتزوري".
 
يذكر أن ريال مدريد كان قد أقصى فريق مانشستر سيتي من الدور نصف النهائي بالذات للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على الفريق الإنجليزي (3-1) بعد الوقت الإضافي من مباراة الإياب التي جمعتهما على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معوضا بذلك خسارته في لقاء الذهاب (3-4) على ملعب "الاتحاد".
 
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت 10 يونيو 2023، على ملعب أتاتورك الأولمبي "Ataturk Olympic Stadium" بمدينة إسطنبول التركية.
روسيا اليوم
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