بطل "فيراري تشانج" السائق تاني حنا يتحدّث عن تجربته في جامعة سيدة اللويزة

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حلّ بطل "فيراري تشالنج" السائق الدولي تاني حنا ضيفاً على كلية الهندسة التابعة لجامعة سيدة اللويزة(ذوق مصبح) خلال لقاء حواري شيّق أداره غدي الراعي بحضور طلاب الكليّة .وتحدث البطل حنا عن تجربته في الرياضة الميكانيكية عامة وفي بطولات "تحدي فيراري" التي برع فيها خلال سنوات طويلة وأحرز عشرات الألقاب في سباقات جرت على الحلبات في القارات الخمس .وتطرق حنا الى المواصفات التقنية للسيارات التي قادها ويقودها على ابرز حلبات العالم الى جانب شغفه بالرياضة الميكانيكية وفرحه الكبير برؤية علم وطنه يرفرف على الحلبات مترافقاً مع عزف النشيد الوطني خلال تتويجه.

وتحدث حنا عن ابرز المحطات خلال البطولات التي شارك فيها مدوناً اسمه في تاريخ الرياضة الميكانيكية الدولية.وذكر حنا انه لن يعتزل خوض غمار السباقات لأنها تجري في عروقه .

ثم أجاب حنا على أسئلة الطلاب الذين استمتعوا بتجربة سيارات الفيراري التي يملكها حنا والتي جرى عرضها في الجامعة.

وبعد الندوة الحوارية ، التقى حنا رئيس الجامعة المضيفة الأب بشارة الخوري مع عدد من مسؤولي الجامعة