الكرة الطائرة: اميل جبّور مشرفاً على بطولة الأندية الآسيوية

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غادر نائب رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة والمحاضر الدولي اميل جبّور الى البحرين للإشراف على بطولة الأندية الآسيوية التي ينظمها الإتحاد البحريني بين 11 و 22 أيار الجاري والتي تؤهل النادي الفائز بالبطولة للمشاركة ببطولة العالم.

يشارك في البطولة القارية 16 ناديا من أوستراليا و كازاخستان و اليابان و كوريا الجنوبية و اليمن و قطر و الكويت و العراق و افغانستان و إيران و تايلاندا و الهند و منغوليا و الصين تايبيه و الصين هونغ كونغ و البحرين.

و يترأس جبّور،المعروف بخبرته الادارية والفنية الهائلة التي اكتسبها على مدى اكثر من نصف قرن ويُعتبر مرجعية رياضية خاصة في الكرة الطائرة وله صداقات محلية ودولية واسعة ومعروف بخبرته الكبيرة في انتخابات الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة حيث لم يخسر اي "معركة" انتخابية حتى الآن ، اللجنة المشرفة إضافة الى ترؤسه للجنة الفنيّة التي تدير البطولة و يعاونه تسعة أعضاء من مختلف اللجان العاملة في الإتحاد الآسيوي.