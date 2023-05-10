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انتخابات النادي اللبناني للسيارات والسياحة: آصاف رئيساً ..بريدي وميرزا نائباه.. وادّه أميناً عاماً

10
MAY
2023
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عقد مجلس ادارة النادي اللبناني للسيارات والسياحة  ( ( ATCLجلسة مخصصة لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس ومنسقي اللجان في مقر النادي في الكسليك.
 
ترأس الجلسة الأكبر سناً رونالد بريدي، ثم اجريت العملية الانتخابية وجاءت نتيجتها  كالآتي:
 
المحامي ايلي آصاف (رئيساً)، رونالد بريدي وأسعد ميرزا (نائبي الرئيس) ،كميل ادّه (اميناً عاماً) ،المحامي جيلبير مسيحي (اميناً للمال)، روجيه زوفيكيان (مدققاً للحسابات) ، نبيل كرم وسيرج زوين والشيخ كلوفيس الخازن وباسل عازار واليان حبيش والمحامي غبريال توتنجي وباتريسيا طراد ونسيب حداد وموسى نمّور وعماد لحود ودانييل حداد وكورين اسطفان ومحمد غندور وروجيه عشي والشيخ نبيل الخازن (اعضاء مستشارين).
 
وتم خلال الجلسة تعيين منسقّي كافة اللجان.
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