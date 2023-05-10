هدف غير صحيح.. أول تعليق لمدرب ريال مدريد

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صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد بأن فريقه استحق الفوز على ضيفه مانشستر سيتي باللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في ذهاب الدوري نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) على ملعب "سانتياغو برنابيو": "لدينا مشاعر جيدة جدا، حيث تنافسنا وقاتلنا وربما كنا نستحق الفوز، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "مانشستر سيتي سيطر على الكرة في أول 30 دقيقة، لكن هذا لم يقلقنا، لأننا كنا في وضع جيد بالدفاع، وفي الشوط الثاني تعاملنا بشكل أفضل منذ البداية، وكنا قادرين على الفوز".

وحول غضبه بعد تسجيل مانشستر سيتي هدف التعادل، علق المدرب الإيطالي: "الكرة كانت خارج الملعب قبل أن تدخل شباكنا، ولم يكن الحكم منتبها جدا، وأعطاني البطاقة الصفراء حين اعترضت، وكنت غاضبا بالفعل".

وأتم: "كلانا نشعر بتحقيق نتيجة جيدة، والآن حان دورنا للقتال خارج أرضنا، ولن نكون وسط جماهيرنا، لكنهم سيحضرون معنا بقلوبهم".

وسيكون فريق ريال مدريد أمام مهمة محفوفة بالمخاطر لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه، عندما سيحل ضيفا على مانشستر سيتي في مباراة الإياب، يوم الأربعاء 17 مايو الجاري، على ملعبه "الاتحاد" بمدينة مانشستر.