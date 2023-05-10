living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غوارديولا: لهذا السبب كانت مهمة هالاند أمام الريال صعبة

10
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عبّر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن رضاه على الأداء الذي قدمه فريقه أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي انتهى بالتعادل 1-1.
 
ورغم التعادل الذي حققه مانشستر سيتي على ملعب البرنابيو، فإن أمر التأهل للنهائي لم يحسم بعد وفق غوارديولا.
 
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن غوارديولا قوله: "يجب أن نهنئ الفريق بأكمله. المهم الآن بالنسبة لنا مباراة الإياب والتي لن تكون سهلة أبدا".
 
وأضاف: "سجلنا عندما كان ريال مدريد أفضل منا في اللقاء. علينا في المباراة القادمة تعديل تمركز بعض اللاعبين وخصوصا بالنسبة لخط الهجوم. من الضروري إيجاد مساحات أمام هالاند الذي كان ملاحقا من ألبا وروديغر".
 
وعن أداء هالاند قال غوارديولا: "كانت المسافات بين قلبي الدفاع والظهيرين ممتلئة باللاعبين. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لهالاند، لكنه تحرك بشكل جيد وحصل على الفرص".
 
وحذر من خطورة توني كروس وفينيسيوس جونيور، مؤكدا ضرورة مراقبتهما في اللقاء القادم.
 
وسجل لاعب الوسط كيفن دي بروين هدفا رائعا من تسديدة منخفضة ليقود مانشستر سيتي للتعادل 1-1 مع مضيفه ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.
 
وأدرك لاعب الوسط البلجيكي التعادل في منتصف الشوط الثاني بعدما افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد قبل الاستراحة بتسديدة مذهلة أيضا.
 
وهيمن سيتي على مجريات المباراة في بدايتها لكن التقدم كان من نصيب ريال مدريد بفضل تسديدة رائعة أطلقها فينيسيوس من عند حدود منطقة الجزاء في أول محاولة لريال على المرمى في الدقيقة 36.
 
وكان حامل اللقب الطرف الأفضل بعد الاستراحة وفرض سيطرته على المباراة، لكن سيتي أدرك التعادل بفضل كرة استعادها نتيجة الضغط العالي قبل أن يسكنها دي بروين الشباك بتسديدة رائعة ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب الأسبوع المقبل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   