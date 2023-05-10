لهذا السبب.. فيديو يرصد طرد والد هالاند من مباراة ريال مدريد

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لم يستطع هداف أوروبا، النرويجي إيرلنغ هالاند، الظهور بالتألق المعتاد، خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو، مساء الثلاثاء، حتى أن والده خطف الأضواء بشكل أكبر، من على مدرجات الملعب.

وانتشرت لقطات والد هالاند، آلفي هالاند، داخل مقصورة كبار الشخصيات في سانتياغو بيرنابيو، لكنه لم يكن هادئا يشجع ابنه هذه المرة، بل أثار حالة "شغب" غير معتادة.

اللقطات أظهرت هالاند الأب وهو يتبادل الإهانات مع جمهور ريال مدريد، ويقوم باستفزازهم بحركات في يديه، قبل أن يتم طرده من الملعب، وفقا لمصادر عدة.

ولم يعرف سبب بدء المناوشات بين الطرفين، ولكن مصادر أشارت إلى أن جمهور ريال مدريد تبادل معه الإهانات، قبل أن يقوم برمي الطعام على الجماهير.

ويعرف عن آلفي التزامه بحضور معظم مباريات ابنه هالاند هذا الموسم.

ولم يقدم إيرلنغ هالاند الأداء المأمول، ونجح دفاع ريال مدريد في احتوائه، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.