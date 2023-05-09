والد ميسي يضع النقاط على الحروف في بيان رسمي

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خرج خورخي هوراسيو ميسي، والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي، ببيان رسمي رد فيه على كل الشائعات والتكهنات حول مستقبل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.