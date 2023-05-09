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غوارديولا يحذر من التفكير في الثأر أمام ريال مدريد

9
MAY
2023
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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن على لاعبيه تجنب التفكير في الثأر لخسارتهم في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم العام الماضي أمام ريال مدريد عندما تتكرر المواجهة في نفس الدور اليوم الثلاثاء.
 
ويخوض مانشستر سيتي لقاء ذهاب قبل النهائي أمام ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو في الساعة 11 مساء بتوقيت أبوظبي.
 
وبدا غوارديولا مستاء من تصريح لاعب الوسط رودري الذي قال في المؤتمر الصحفي بملعب سانتياغو برنابيو إنه يتطلع إلى "فرصة للثأر" من ريال مدريد.
 
وقال غوارديولا، في مؤتمر صحفي: "التفكير في أننا هنا للثأر خطأ فادح، لسنا هنا لهذا الهدف. يجب أن نتعامل معها باعتبارها فرصة أخرى للوصول إلى النهائي. نحن هنا لتحقيق نتيجة جيدة لأن كل شيء سيحسم في مانشستر ليس هنا".
 
 وأضاف "ما حدث الموسم الماضي جزء من الماضي، انتهى الأمر. هذه فرصة أخرى، لا شيء آخر. نأتي بعقلية المحاولة مجددا، مدركين أن تحقيق الهدف يتطلب أن نكون أفضل"، وفقا لرويترز.
 
وتابع "الدرس الأفضل الذي يمكن أن نستخلصه من الموسم الماضي هو أننا لسنا هنا للثأر، وإنما لتحقيق نتيجة جيدة".
 
وتحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في وقت سابق الاثنين عن أهمية تحقيق أفضلية ذهنية قبل مباراة الإياب. لكن غوارديولا أبدى اختلافه مع نظيره الإيطالي.
 
وقال غوارديولا في رده على سؤال بشأن تصريحات أنشيلوتي "العام الماضي جئنا إلى هنا بأفضلية ذهنية كبيرة بعد الفوز في لقاء الذهاب وانظر ما حدث".
 
 وأضاف "أنقذ فيرلان مندي كرة من على خط المرمى وما حدث جزء من الماضي. مثل هذه التفاصيل هي التي تحدد المتأهل إلى النهائي.. ربما كان يتعين علينا لعب الكرة بصورة مختلفة، ربما كان علينا أن نهتم بالاستحواذ على الكرة بصورة أكبر. لا أعرف".
 
وتابع "يجب علينا تقديم أداء رائع في المباراتين، وإلا فسيكون الأمر صعبا جدا".
 
وبعد الفوز 4-3 على ريال في مباراة الذهاب المثيرة في مانشستر العام الماضي، عاد العملاق الإسباني في مباراة الإياب ليفوز 3-1 في الوقت الإضافي ويتأهل إلى النهائي.
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