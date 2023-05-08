مدرب منتخب لبنان لكرة القدم عرض التحضيرات لبطولة آسيا في قطر 2024

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عقد المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الصربي ألكسندر إيليتش، مؤتمره الصحافي الأول في فندق "رامادا" الروشة بحضور كابتن المنتخب حسن معتوق.

وتحدث إيليتش عن المرحلة التحضيرية المقبلة لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر في كانون الثاني المقبل.

وقدم المدرب التشكيلة التي ستشارك في معسكر تركيا ومن بعده في دورتي الهند الدوليتين الشهر المقبل.



وتضم التشكيلة 28 لاعبا هم: الحراس مهدي خليل، علي السبع، أنطوان الدويهي، واللاعبون محمد علي الدهيني، ماكسيم عون، خليل خميس، محمد الحسيني، حسين الزين، سعيد عواضة، محمد الحايك، عبد الرزاق دكرمنجي، جهاد أيوب، حسن سرور، علي طنيش "سيسي"، نادر مطر، وليد شور، علي شعيتو، حسن معتوق، مهدي الزين، حسن كوراني، حسن سعد، زين العابدين فران، خليل بدر، محمد صادق، محمد ناصر، محمد قدوح، علي المرقباوي، وكريم درويش.



واستعرض إيليتش حديثه الفترة السابقة التي تلت تعاقده مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم. وأشار المدرب الى "صعوبة المهمة في ظل المصاعب الكثيرة التي تعاني منها كرة القدم اللبنانية"، لكنه أكد في الوقت عينه "إمكانية تحقيق تقدم وتطوير في المنتخب اللبناني".



ولفت الى أن "المنتخب تجمع في عدد من المناسبات، وتم اختبار عدد كبير من اللاعبين، وعليه تم ضع مشروع للمرحلة المقبلة".



وكشف أن "هذه المرحلة ستبدأ بمعسكر إعدادي في تركيا من الأسبوع المقبل، ومن ثم المشاركة في دورتين وديتين في الهند".



وعن أسباب قرار المشاركة في دورتي الهند، أشار المدرب الى أن "السبب هو طبيعة جدول المباريات وعدد المنتخبات التي تتشابه مع بطولة كأس آسيا، اذ ستكون هناك ثلاثة منتخبات أخرى، وسيخوض المنتخب مباريات كل ثلاثة أيام في صورة مشابهة عن ما سيختبره المنتخب في كأس آسيا".



وعن التشكيلة، اعتبر المدرب الصربي "أن الأهم هو العقلية التي يتمتع بها اللاعب، ومن هناك تكون البداية وحين يكون هناك عقليات جيدة وإيجابية يصبح بالإمكان بناء منتخب جيد ومنظم والعمل في أجواء صحية لما فيه مصلحة المنتخب".



وأبدى إيليتش عدم رضاه عن المستوى العام للاعبين، معتبرا أن "هذا يعود إلى البيئة الرياضية التي يأتي منها اللاعبون وتحديدا أنديتهم، وخصوصا أن معظم هؤلاء اللاعبين من الدوري المحلي".



وعدد مراحل التحضير لبطولة آسيا منطلقا من معسكر تركيا الى دورتي الهند، ومن ثم معسكر في ماليزيا الى فترتي تجمع دولية في أيلول وتشرين الأول المقبلين، "ومن بعدها يبدأ العمل في شهر كانون الأول لبطولة آسيا التي ستنطلق في كانون الثاني".



من جهته، تحدث كابتن المنتخب حسن معتوق عن المرحلة، معتبرا أن "أي تجديد للمنتخب "يحتاج إلى الصبر والجهد ومنح الوقت للقيمين على المنتخب بعيدا من النظر إلى النتائج".



وأكد معتوق أن المنتخب يضم عناصر جيدة، "لكنها تحتاج الى الوقت والى خوض المباريات لاكتساب الخبرة والتأقلم أكثر".