كرة الطاولة: نتائج اليوم الثالث كأس لبنان للفئات العمرية

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في اليوم الثالث من منافسات كأس لبنان للفئات العمرية بكرة الطاولة التي تُقام على طاولات نادي المون لاسال - عين سعاده سُجلت النتائج التالية:

-ذكور 20-21 سنة: أحرز اللقب محمد نور الهبش (الأهلي صيدا) بعد تغلبه في المباراة النهائية على شقيقه وزميله في النادي سعد الدين الهبش 3/0 .وحل في المركز الثالث كل من جان بول سماحه (مار يوسف بيت الككو) وشربل أسطفان (أنترانيك بيروت).

-ذكور 18-19 سنة: احلّ جيفري دكاش (الفادي الأقدس) في المركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على محمد بيروتي (الغدير جبشيت) 3/0. وحل في المركز الثالث كل من علي مظلوم (الغدير جبشيت) وماركو برونو حمصي (الأدب والرياضة كفرشيما).

-إناث تحت 11 سنة: أحرزت اللقب لاعبة هومنتمن بيروت تسنيم جابر بعد تغلبها في المباراة النهائية على هيام الكجك (نادي ميس الجبل) 3/0 .وحلت في المركز الثالث كل من أندريا السبع (الأدب والرياضة كفرشيما) وماريتا راضي (شاريتيه دار النور).

-إناث 12-13 سنة: أحرزت اللقب مريم بيروتي (الهدى الرياضي) بعد تغلبها في المباراة النهائية على بيسان شيري (الأهلي الخيام) 3/2 وحلّت في المركز الثالث كل من لينا الخطيب (الشعلة الرياضي برج الملوك) ورينا الحسن (شاريتيه دار النور).

قاد المباريات الحكام مي مرعب (دولية) مصطفى الدقدوقي (دولي) والإتحاديون عبدو أبو جودة، الدكتور فادي الراعي، سينتيا غصن، إيلي سليمان ووائل سيف الدين.

أشرف على البطولة الحكم العام رئيس لجنة الحكام جوزيف العقيقي ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس.

وفي الختام، وزّع رئيس الإتحاد جورج كوبلي واعضاء الاتحاد الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات .