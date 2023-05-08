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ألماني صارم حليف لكلوب.. مدير رياضي "لقلب الوضع" في ليفربول

8
MAY
2023
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بعد موسم "مهزوز"، بدأ نادي ليفربول الإنجليزي باتخاذ الخطوات اللازمة، لقلب الطاولة، وإعادة الفريق للمنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم المقبل.
 
ووفقا لمصادر إنجليزية، يستعد ليفربول بتعيين مدير رياضي جديد، ألماني الجنسية، تربطه علاقة جيدة بالمدرب الحالي يورغن كلوب.
 
هذا المدير هو يورغ شماتكه، عراب إدارة الرياضة في ألمانيا، بالعقدين الماضيين، حيث أشرف على أندية مثل هامبورغ وكولون وفولفسبورغ.
 
ويسعى "الريدز" لاتخاذ هذه الخطوة بأسرع وقت، لملئ الفراغ الذي تركه المدير الرياضي السابق، مايكل إدوارد، الذي رحل العام الماضي.
 
وسيقوم شماتكه "بهندسة" سوق الانتقالات بالنسبة لليفربول هذا الصيف، بالتعاون مع كلوب، وفقا للمصادر الإنجليزية.
 
ويعرف شماتكه بصرامته وقسوته في الإدارة، وهي السمعة التي حصل عليها في ألمانيا، ولكنه أكد أن العلاقات تختلف داخل العمل، من خارجه، حيث يمكن للشخص أن يكون عاطفيا أكثر.
 
ويذكر لشماتكه نجاحاته مع الأندية الألمانية، حيث قاد كل من كولون وهانوفر للتأهل لبطولة اليوروبا ليغ، كما قاد فولفسبورغ للتأهل لدوري أبطال أوروبا.
 
وحصل شماتكه على جائزة "أفضل مدير في ألمانيا" عامي 2011 و2017.
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