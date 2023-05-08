living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السبب إنساني.. رودريغو يكشف سر احتفاله في "ليلة النهائي"

8
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تصدر اسم رودريغو عناوين الصحافة، ليل السبت، بعد هدفيه الذين ضمنا أول ألقاب ريال مدريد هذا الموسم، بعد أن حصد كأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا العنيد.
 
ومثل ما عود جماهير "الملكي" دائما، ظهر الشاب البرازيلي الخجول في الأوقات الحاسمة، ليسجل هدفا مهما يقود به فريقه للانتصار.
 
لكن طريقة احتفال رودريغو برسم حرف "i" أثارت فضول المتابعين، الذين أرادوا معرفة السبب وراءها، وهو ما كشفه رودريغو في مقابلة.
 
ففي حديثه بعد المباراة، كشف رودريغو لصحيفة "ماركا" سبب احتفاله بالحرف "i" بعد تسجيله الهدفين في المباراة النهائية.
 
وقال النجم الشاب إن الحركة هي تكريم لطفل مريض يشجع ريال مدريد اسمه إغناسيو، التقى به قبل مباراة نهائي الكأس بأيام.
 
سيّارته و كلّ وقته.. على ذمّة مرضى السرطان
 
وقال المهاجم البرازيلي: "كانت تلك الحركة من أجل إغناسيو، الصبي المصاب بالسرطان الذي زرته هذا الأسبوع في منطقة جويغاتيرابيا. طلب مني أن أشير بحرف اسمه (i) إذا سجلت، وقد فعلت ذلك من أجله".
 
إغناسيو البالغ من العمر 8 سنوات فقط، يعاني سرطان الغدد الليمفاوية، وقد زاره رودريغو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن اضطر إلى تأجيل رحلة سابقة.
 
وخلال اللقاء، لعب الاثنان ألعاب الفيديو مثل "فيفا 23" على جهاز "بلاي ستيشن 5"، وفقا لموقع "فوتبول إسبانيا".
 
وبالفعل أوفى رودريغو بوعده وتذكر إغناسيو، خلال النهائي الذي حسمه لفريقه ريال مدريد بنتيجة 2-1 أمام أوساسونا، ليحقق أول بطولة "كأس الملك" للفريق منذ 9 أعوام.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   