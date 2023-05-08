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رغم الأزمة المالية.. 7 لاعبين "لن يمسوا" في تشكيلة برشلونة

8
MAY
2023
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من المتوقع أن يكون صيف هذه السنة مهما للغاية بالنسبة لبرشلونة، حيث يتطلع الفريق الإسباني إلى تحسين وضعه المالي وإضافة تعزيزات جديدة لتشكيلة المدير الفني تشافي هيرنانديز.
 
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد المدير العام لرابطة الدوري الإسباني خافيير غوميز، أن برشلونة في حاجة إلى توفير 250 مليون يورو قبل أن يتمكن من تسجيل لاعبين جدد أو عقود جديدة، أمثال بيدري ورونالد أرواخو.
 
نتيجة لذلك، من المرجح أن يسعى برشلونة لبيع عدد من لاعبيه هذا الصيف.
 
ورغم ذلك، حدد تشافي 7 لاعبين لن يتركهم تحت أي ظرف من الظروف، حسبما ذكرت صحيفة "إلموندو ديبروتيفو" الإسبانية.
 
ووفق الصحيفة الرياضية واسعة الانتشار، فاللاعبون السبعة هم حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن، والمدافعان أندرياس كريستنسن ورونالد أرواخو، ولاعبا الوسط فرينكي دي يونغ وبيدري، والمهاجمات عثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي.
 
وكان هؤلاء اللاعبون السبعة جميعا مهمين لبرشلونة هذا الموسم، وساهموا في تتويج الفريق المرتقب بالدوري الإسباني، وسيكون من الصعب على تشافي أن يتخلى عنهم في الميركاتو الصيفي المقبل.
 
ويتصدر "البارسا" ترتيب الليغا بـ82 نقطة وبفارق 13 نقطة عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد، مما يجعله قريبا جدا من من الفوز بلقب الدوري الـ27 في تاريخه.
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