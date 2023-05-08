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إساءات عنصرية ضد سون.. وإدانة من توتنهام وكريستال بالاس

8
MAY
2023
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دان ناديا توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس الإساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، خلال مباراة جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.
 
وأظهر مقطع فيديو على المنصات الاجتماعية، قيام أحد المشجعين المتواجدين في المدرجات بإيماءات عنصرية تجاه المهاجم البالغ من العمر 30 عاما.
 
وقال توتنهام هوتسبير في بيان، إنه على علم بالحادثة التي تعرض لها نجمه الكوري الجنوبي، مضيفا أن "التمييز من أي نوع مكروه وغير مقبول".
 
وأضاف أنه يعمل مع شرطة العاصمة ومع كريستال بالاس للوصول إلى المتورطين في الحادثة، مؤكدا عزمه اتخاذ أقوى إجراء ممكن تجاههم.
 
وفي السياق ذاته، ذكر كريستال بالاس: "نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التقارير التي تم إرسالها إلينا مباشرة بخصوص شخص موجود في ملعب توتنهام يوم أمس (السبت)".
 
وأكد أنه "تمت مشاركة الأدلة مع الشرطة، وعندما يتم التعرف عليه سيواجه حظرا في النادي. لن نتسامح مع مثل هذا السلوك في نادينا".
 
وكانت المباراة بين الطرفين انتهت بفوز توتنهام على كريستال بالاس بهدف نظيف.
 
وبهذا الفوز رفع السبيرز رصيده للنقطة رقم 57 في المركز السادس. وتوقف رصيد بالاس عند 40 نقطة من 35 مباراة في المركز الثاني عشر.
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