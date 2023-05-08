سعيد بن رحمة يكرم وفادة مانشستر يونايتد

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ارتكب ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد خطأ ليهدي وست هام يونايتد الفوز 1-صفر على ضيفه ويحصد ثلاث نقاط مهمة في صراع النجاة من الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وبقي مان يونايتد في المركز الرابع برصيد 63 نقطة من 34 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على ليفربول الذي خاض 35 مباراة.

ورفع وست هام رصيده إلى 37 نقطة في المركز 15 متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط.

واتيحت أفضل الفرص للفريق الضيف في الشوط الأول، لكنه دفع ثمن خطأ حارسه دي خيا.

وانطلق سعيد بن رحمة من منتصف الملعب وسدد كرة ضعيفة فشل الحارس الإسباني في التصدي لها لتستقر في الشباك.

وطالب وست هام بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد، لكن حكم الفيديو المساعد أكد صحة قرار الحكم بمواصلة اللعب.

وأنقذ دي خيا فرصة من توماس سوتشيك في الشوط الثاني، قبل أن يهز لاعب وست هام الشباك بضربة رأس، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 73.

وأنقذ أوكاش فابيانسكي حارس وست هام فرصتين من ماركوس راشفورد والبديل أنطوني مارسيال بعد الاستراحة.

ورغم احتساب عشر دقائق كوقت بدل ضائع فشل يونايتد في التعويض ليتكبد الخسارة الثانية على التوالي في الدوري.