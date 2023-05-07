ولم يستغل بطل أوروبا التقدم المبكر ليسمح لأوساسونا، صاحب المركز العاشر في الدوري الإسباني، بإدراك التعادل في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من لوكاس تورو.

لكن رودريغو حسم الانتصار قبل 20 دقيقة من النهاية حين أفلت من الرقابة ليسجل من مسافة قريبة بعد جهد فردي مميز من فينيسوس في الاختراق من الجهة اليسرى.

ويرفع اللقب معنويات الريال، القريب من فقدان لقبه بالدوري المحلي لصالح غريمه برشلونة، قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.