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كشف رد فعل مبابي ولاعبي سان جيرمان بعد قرار إيقاف ميسي

5
MAY
2023
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كشفت تقارير فرنسية كواليس غرف ملابس باريس سان جيرمان، عقب قرار النادي الفرنسي معاقبة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإيقاف بسبب سفره للسعودية.

وتعرض ميسي للإيقاف لمدة أسبوعين بسبب الرحلة التي قام بها على شرف وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية دون إذن النادي الباريسي.

مراسل صحيفة "ليكيب" الفرنسية، لويك تانزي، قال إن صباح يوم رحلة ميسي إلى السعودية (يوم الاثنين) كان هناك تعجب من اللاعبين بسبب غياب الأرجنتيني وسفره لمسافة 6 آلاف كلم دون إبلاغ ناديه.

وأضاف تانزي أن اللاعبين شعروا بالراحة بعد  معاقبة ميسي واعتبروا القرار بمثابة رسالة بوجود قانون يطبق على الجميع، ولكنهم في نفس الوقت شعروا بالقلق من أن يتعرضوا بدورهم للعقوبات مستقبلا في حال مخالفتهم قواعد الفريق.

وسلط المراسل الضوء على موقف كيليان مبابي بالتحديد، كونه نائب قائد الفريق الباريسي، حيث طالب المهاجم الفرنسي اللاعبين في الفريق بالالتزام والتوحد لمصلحة النادي، ولكن شدد تانزي في تقريره إن تصرف ميسي لن يدفع زميله في خط الهجوم لطلب الرحيل في الصيف المقبل.

روسيا اليوم
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