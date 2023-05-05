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"مهرجان بيروت الرياضي" واحة أمل وعروض شيّقة سيقام في بيروت بين 25 و28 ايار الجاري

5
MAY
2023
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تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت  حدثاً رياضياً كبيراً هو الأول من نوعه وعلى هذا الصعيد اذ سيقام "مهرجان بيروت الرياضي" في "الفوروم دو بيروت" (Forum de Beyrouth) في 25 و26 و27 و28 ايار الجاري خلال اربعة ايام من المتعة والاثارة اذ سيشهد الجمهور  اللبناني وعشاق الرياضة عروضاً ومباريات شيّقة في العديد من الرياضات الجماعية والفردية ان بصورة رسمية ام بصورة ودية .
 
وسيحتضن المجمّع المذكور العديد من النشاطات الرياضية والفكرية والأكاديمية وسيكون محطة على مدى الأيام الاربعة ستتوجّه اليها الأنظار لمواكبة مباريات في كرة السلة(3 ضد 3) وبطولة الجامعات في هذه الرياضة وفي الكرة الطائرة والفنون القتالية المختلطةMMA)) والميني فوتبول وبطولة لبنان في الكباش التي تلقى الاهتمام الكبير في السنوات الأخيرة والبادل تنس وكرة الطاولة وتسلّق الجدار والباركور والـ"بايبي فوت" والجمباز الى جانب العروض الشيّقة بالتايكواندو والكونغ فو والمبارزة مع عروض مثيرة في الانجراف(الدريفت) وغيرها من الرياضات في حدث سيستقطب آلاف الوافدين على مدى اربعة ايام بحيث ستجري العروض  يومياً على مدى ست ساعات بين الساعة الرابعة بعد الظهر والعاشرة مساء مع مساحات واسعة من الأكشاك لعرض العديد من المنتجات والمعدات الرياضية في حدث رياضي مكتمل سيلقى النجاح الكبير في بلد يعاني من ازمة اقتصادية حادة وليكون "مهرجان بيروت الرياضي" متنفساً للبنانيين وواحة أمل مع اقامته في مجمّع معروف  وهو الـ"فوروم دو بيروت"   من السهولة الوصول اليه من جميع المناطق اللبنانية وسبق ان استضاف خلال عقود العديد من المحطات الرياضية والفنية والثقافية  وغيرها...
 
وسيشارك الوافدون والزائرون في ممارسة عدد من الألعاب على سبيل التجربة في خطوة فريدة من نوعها ستلقى الصدى الايجابي لدى المعنيين ولدى اللبنانيين المدعوين الى الحضور بكافة فئاتهم العمرية(ذكور واناث) للمشاركة ولمواكبة المباريات والعروض.
 
وكشف صاحب فكرة "مهرجان بيروت الرياضي"  كريم عنداري ان الترتيبات جارية على قدم وساق لاقامة هذا المهرجان الذي يأتي في ظل حركة رياضية ناشطة يعيشها لبنان بعكس الواقع الاقتصادي المأزوم الذي يرزح تحته اللبنانيون منذ اكثر من ثلاث سنوات.وذكر عنداري انه لمس تجاوباً كبيراً من العديد من مسؤولي الاتحادات والأندية التي تواصل معهم والذين شجعوا التعاون من اجل ديمومة الرياضة اللبنانية وعدم استسلامها للواقع الذي يعيشه وطن الأرز .واعتبر ان هذا الحدث يقام لأول مرة في لبنان وعلى هذا المستوى معلناً انه سيعقد مؤتمراً صحافياً سيحدّد مكانه وزمانه لاحقاً للاعلان ر سمياً عن هذا المهرجان الرياضي واهدافه وتفاصيله والمشاركين فيه بحضور الفاعليات الرسمية والعسكرية والبلدية والرياضية ورجال الصحافة والاعلام وداعياً اللبنانيين من كافة المناطق الى  زيارته والاطلاع ميدانياً على ما سيشهده خلال 4 ايام.
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