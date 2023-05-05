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السفارة الفرنسية و"سبورتس اكاديمي سكول" ينظمان "اليوم الأولمبي" السبت 6 ايار

5
MAY
2023
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يفتتح عند الساعة التاسعة من صباح السبت 6 ايار الجاري "اليوم الأولمبي" الذي تنظّمه السفارة الفرنسية في لبنان ،بالتعاون مع "سبورتس اكاديمي سكول"، وتحت اشراف اللجنة الأولمبية اللبنانية، في المنشآت الرياضية التابعة للجامعة الانطونية(بعبدا-الحدث) الجاري خلال يوم رياضي طويل قبل نحو سنة  على اقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024   .
 
يشارك في هذا الحدث الكبير اكثر من 300 لاعب ولاعبة من 18 مدرسة  ويتضمّن مسابقات في كرة السلة وألعاب القوى والميني فوتبول وكرة الطاولة والقوس النشاب وتسلق الحائط(باركور) والتجذيف على آلة الى جانب مباريات ومسابقات تحدي الاعاقة على  الكراسي المتحركة(كرة السلة والقوس والنشاب)  بالتنسيق مع  جمعية"الطاقة الوطنية اللبنانية".وسيجري حفل الافتتاح في الملعب الأخضر التابع للجامعة الأنطونية بحضور ممثلين عن السفارة الفرنسية وفاعليات رياضية ومسؤولي الجامعة المضيفة والمنظمين ومسؤولي المدارس المشاركة ومدعوين ورجال الصحافة والاعلام.وسيتضمن حفل الافتتاح استعراض الفرق المشاركة وكلمات بالمناسبة لتنطلق المسابقات على ان  تجري عملية تتويج الفائزين والفائزات عند الساعة الخامسة عصراً.
 
واختير العداء البارالمبي أرز زهر الدين والبطلة  السابقة في كرة الطاولة تيفين ممجوغوليان سفيري "اليوم الأولمبي" المذكور.
 
يشار الى ان النسخة الأولى من اليوم الأولمبي التي أقيمت العام الفائت شهدت نجاحاً كبيراً وشارك فيه لاعب منتخب فرنسا وقائد فريق أولمبيك ليون بكرة القدم ليو دوبوا .
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