رالي الربيع ال38 على مدى يومين اقفال باب التسجيل على 24 سيارة والمرحلة الاستعراضية الساعة الخامسة عصر السبت

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أُقفل باب التسجيل للمشاركة في رالي الربيع الثامن والثلاثين، الذي سينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL)) السبت والاحد الواقعين في 6 و7 أيار الجاري ،على 24 سيارة في باكورة راليات بطولة لبنان للعام الجاري ويندرج السباق،الذي يرعاه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس، في اطار الجولة الأولى من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري.

اللائحة

وفي هذا الاطار، عمّم النادي المنظّم لائحة بأسماء السائقين وملاحيهم وسياراتهم بعد اقفال باب التسجيل كالآتي:

1-روجيه فغالي وملاحه جودي فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10

2-باسل ابو حمدان و فراس الياس على سكودا فابيا

3-أليكس فغالي وجوزيف مطر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10

4-شادي فقيه وسامر صفير على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10

5-ربيع ايوب وجورج ناضر على سكودا فابيا

6-الياس الدهني وأمين عقل على سيتروين دي اس 3

7-كارل رزق وكريم ابو الياس على ميتسوبيتشي لانسر 9

8-جوزيف هندي وفيكن كندلدجيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10

9-احمد خالد وجوزيف كميد على ميستوسبيتشي لانسر ايفو 10

10-بول قصيفي ورواد عيسى على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8

11-سامي فليفل (ملاحه يعلن لاحقاً)على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

12-دافيد مزهر وجورج دعيبس على سيتروان دي اس 3

13-............................................................................

14-وليد شلينك واندريه عشقوتي على رينو كليو ار أس

15-شربل شبلي ودولين شلينك على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8

16-ألبير حايك ولؤي صقر على رينو كليو ار اس

17-نديم بو منصور وزياد بردويل على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10

18-طوني جرمانوس وايلي مهنا على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

19-رواد الهاشم وغاري كونداكجيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

20-جوزيف سالم وسامي عواد على بيجو 208 في تي آي

21-جايسون وهبه وأندريه مهنا على سكودا فابيا

22- سامي ضو ووسام ضو على بيجو 206

23-جورج شهوان وعمر مذكور على سوزوكي سويفت

24-جوي الحاج وكريستوف كندلدجيان على رينو كليو 2.0

25-جوانا حسّون وفرانس سعيد على رينو كليو أر أس

مسار الرالي

تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 280.29 كلم منها 101.14 كلم مسافة المراحل الخاص الست للسرعة في قضائي كسروان وجبيل.

السبت

وفي التفاصيل وعند الساعة الرابعة سيقام عرض للسيارات الكلاسيكية داخل باحة النادي المنظّم في الكسليك على غرار ما يحصل قبيل انطلاق رالي لبنان الدولي على ان ينطلق المتسابقون المشاركون في الرالي ابتداء من الساعة الخامسة عصر السبت من النادي المنظّم، لتبدأ المرحلة الأولى الاستعراضية.

وفي ما يلي المراحل الخاصة الست:

*السبت 6 أيار :المرحلة الخاصة الأولى الاستعراضية للسرعة طولها ٢٬٥٢ كلم.

تقام هذه المرحلة داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً .

ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه أدما وصولاً إلى موقف " LBCI (أدما) ناهية القسم الأول ابتداءً من الساعة 17:33 للتوقف في الموقف المغلق لحين موعد انطلاق القسم الثاني من السباق نهار الأحد 7 أيار عند الساعة 7:3٠ صباحاً.

وسيقفل النادي السبت 6 أيار من الساعة ١٢ ظهراً ولغاية الساعة العاشرة ليلاً.

الأحد

*الأحد 7 أيار :ستقام 5 مراحل خاصة للسرعة كالآتي:

- المرحلة الخاصة الثانية والرابعة للسرعة: 17.36 كلم - بلاط – طورزيا:

تنطلق هذه المرحلة من بلاط صعودا" باتجاه بشللي زبدين، بير الهيت ثم تتوجه إلى الحصون بإتجاه فرحت السقي، وصولا" إلى طورزيا .

تقفل هذه الطريق نهار الأحد 7 أيار من الساعة 6.53حتى الساعة .9.23

ثم يعاد إقفال هذه الطريق من الساعة 10.18 حتى الساعة 12.48.

-المرحلة الخاصة الثالثة، الخامسة والسادسة للسرعة: 21.30 كلم- حبوب – بنتاعل:

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا" باتجاه فدار التحتا ، فدار الفوقا ، مزرعة العين ، بشتليدا ، حجولا ، بركة حجولا، جربتا وصولاً الى بنتاعل.

تقفل هذه الطريق من الساعة 7:46 ولغاية الساعة 10:16.ثم يعاد إقفال هذه الطريق من الساعة 11:11 حتى الساعة 13:41 ومن الساعة 13.43 حتى الساعة 16.13.

وسيقام مركز التجمّع ومنطقة الخدمة في باحة موقف ) LBCI أدما( السبت من الساعة 14.00 حتى الأحد 7 أيار الساعة 16.00 على ان يكون مركز قيادة الرالي في النادي المنظّم.

وستدخل السيارة الأولى إلى مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك ناهية رالي الربيع الثامن والثلاثين عند الساعة 16.35.

وسيقام حفل التتويج عند الساعة الخامسة عصراً.

ملاحظة:مرفق بوستر الرالي

-لأي معلومات اعلامية الرجاء الاتصال على الرقم:

03728333

-على الزملاء الصحافيين والمصورين الراغبين بتغطية الرالي والحصول على البطاقة الاعلامية الخاصة والالزامية التي تخولّهم تغطية السباق الرجاء الاتصال على الرقم:

03-291252

مع الحرص على التزام ارشادات المنظمين خلال المراحل الخاصة وخلال انطلاق الرالي وحفل التتويج.