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ميسي.. وشم جديد يكشف النادي الذي سينتقل إليه

5
MAY
2023
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تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة للنجم الأرجنتيني ولاعب باريس سان جرمان ليونيل ميسي تكشف عن وشم جديد على ساقه قالوا إنه ربما يحدد النادي الذي سينتقل إليه بعد انتهاء علاقته بناديه الحالي.
 
ووفقا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الوشم الجديد المنقوش على الساق اليسرى لميسي يحمل شعار ناديه السابق برشلونة.
 
وتساءل البعض فيما إذا كان الوشم عبارة عن رسالة من ميسي إلى برشلونة وسط الأنباء التي تؤكد انتهاء علاقته بنادي باريس سان جيرمان؟
 
يشار إلى أن الصورة تم أخذها من مقطع الفيديو الترويجي للنجم الأرجنتيني رفقة عائلته في السعودية.
 
وكثرت في الآونة الأخيرة الأنباء التي تشير إلى احتمال عودة ميسي إلى برشلونة.
 
فمؤخرا، قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، إنه لا يعرف ما إذا كان ليونيل ميسي سيعود إلى الفريق الكتالوني أم لا، وقال في مؤتمر صحفي، الجمعة، بأنه "من السابق لأوانه الحديث عن عودة ميسي.
 
أما رئيس رابطة الليغا، خافيير تيباس، فأشار إلى أن عودة ميسي صعبة جدا، لكنه أشار إلى أن الفرصة لم تنته تماما حتى الآن.
 
ورغم أنه استبعد عودة ميسي، فإنه قال إن عودته لن تتم قبل أن يتم تحقيق عاملين مهمين في برشلونة:
 
تخفيض رواتب عدد من اللاعبين في الفريق، لإفساح مجال مالي للتعاقد مع ميسي وراتبه المرتفع.
بيع عدد من اللاعبين، من أجل تحقيق الموازنة المالية.
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