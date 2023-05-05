living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"خدعة من ناصر الخليفي"؟!.. من المخطئ في أزمة ميسي وباريس سان جيرمان؟

5
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف الصحفي مارتن أرفييلو، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حصل على إذن من إدارة نادي باريس سان جيرمان من أجل السفر إلى السعودية.
 
وأوقفت إدارة النادي الباريسي نجمها الأرجنتيني لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية دون إذن النادي، على أن يتم خصم هذه المدة من راتبه ومنعه من دخول النادي أو المشاركة في التدريبات.
 
وقال أرفييلو، الذي يعمل في شبكة ESPN إن "ميسي حصل على إذن من الإدارة وتم إعطاؤه الموافقة للذهاب وبعد إقلاع طائرة ميسي إلى السعودية قرر باريس تغيير الخطط واستدعى اللاعبين لجلسة تدريب".
 
وكتب الصحفي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حتى الآن لم يبلغ أحد بالعقوبة لميسي، وطلب ليو من باريس سان جيرمان الإذن بالسفر بسبب وجود أيام عطلة".
 
وتابع: "إذا تم فرض هذه العقوبة بشكل رسمي فسيكون هذا هو الوداع المتوقع، ميسي محترف مثالي".
 
وسافر ميسي إلى السعودية الاثنين الماضي، عقب الخسارة المفاجئة لسان جيرمان في عقر داره أمام ضيفه لوريان 1-3 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
 
وبسبب هذه العقوبة، سيغيب ميسي عن مباراتي سان جيرمان أمام تروا وأجاكسيو في الجولتين المقبلتين للدوري الفرنسي.
 
وينتهي تعاقد ميسي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2023، ويقال إنه رفض تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، وبصدد العودة مجددا إلى صفوف فريقه السابق برشلونة.
 
تجدر الإشارة إلى أن السعودية عينت ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين فريقه باريس سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل الأرجنتيني زيارته السياحية الثالثة إلى السعودية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   