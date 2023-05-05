مبابي يفاجئ باريس سان جيرمان بخطوة جريئة!

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يبدو أن كيليان مبابي سيكون الاسم الأبرز والأكثر تداولا في سوق الانتقالات الصيفية للموسم الثاني تواليا بعد انتشار أنباء جديدة عن رغبة نجم باريس سان جيرمان بالانضمام لريال مدريد.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير لها يوم الثلاثاء، بأن مبابي اتخذ خطوة هائلة في مستقبله، حيث قام بنفسه بالتواصل مع ريال مدريد لضمه هذا الصيف وليس العكس.

وأضافت أن إدارة ريال مدريد تلقت من مبابي ما يفيد بضرورة الضغط على باريس سان جيرمان من أجل حسم صفقة ضمه هذا الصيف، وليس بنهاية عقده رسميا في صيف 2024.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب خروج سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا وتذبذب مستوى الفريق محليا.

وكان مبابي قد أطلق قنبلة في الميركاتو الصيفي الماضي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعدما كانت كل التقارير تشير إلى انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد.

وحينها، أكد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز أن الباب أمام إمكانية انضمام مبابي إلى صفوف "الميرينغي" في المستقبل لم يقفل تماما.