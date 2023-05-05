رونالدو يرد على أنباء رحيله عن النصر السعودي!

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رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بطريقة خاصة على الأنباء التي زعمت بأنه يرغب في الرحيل عن الفريق السعودي بعد أشهر فقط من انضمامه إليه.

وزعمت تقارير صحفية بأن رونالدو يعتزم الرحيل عن النصر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد ليتولى دور سفير النادي. ولكن سرعان ما دحض رونالدو هذه الإشاعات، بنشره صورة على حسابه في موقع "إنستغرام"، وظهر "الدون" في الصورة مرتديا قبعة تحمل شعار النصر السعودي، في إشارة إلى اعتزازه بالانتماء إلى "العالمي".

وكان النجم البرتغالي وقع في يناير الماضي على عقد بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني يبقيه في النصر السعودي حتى عام 2025.