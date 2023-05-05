برايتون يفوز على يونايتد ويقترب من الخمسة الكبار

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سجل أليكسيس ماكليستر لاعب وسط برايتون آند هوف ألبيون هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح الانتصار لفريقه 1-صفر على مانشستر يونايتد في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس.

وتركت الهزيمة فريق المدرب إريك تن هاغ في المركز الرابع برصيد 63 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس برصيد 59 نقطة، لكن ليونايتد مباراة مؤجلة مقارنة بغريمه القادم من مرسيسايد.

وبهذا الفوز تقدم برايتون للمركز السادس برصيد 55 نقطة، مع مباراتين أقل من ليفربول، الأمر الذي قد يتيح له الوصول إلى المركز الخامس.

وكان الفوز بمثابة نوع من الثأر لبرايتون الذي خسر أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل 11 يوما.

وسيطر أصحاب الأرض على الكرة وكان بإمكانهم التقدم في الدقيقة الرابعة عندما سيطر الجناح الياباني كاورو ميتوما على كرة شاردة من فيكتور ليندلوف، لكنه أطلق تسديدته مباشرة في وجه ديفيد دي خيا.

وشكل ميتوما تهديدا ليونايتد طوال الوقت، وخلق العديد من الفرص لنفسه قبل أن يجبر داني ويلبيك على التسديد عاليا وبعيدا عن المرمى من على حافة منطقة الجزاء في وقت مبكر من الشوط الثاني في ظل كفاح يونايتد لنقل الكرة عبر دفاع المنافس.

وبعد حصوله على إنذار في الشوط الأول، كان لاعب خط وسط يونايتد كاسيميرو محظوظا لعدم حصوله على البطاقة الصفراء الثانية عندما عرقل ماكليستر على حافة منطقة الجزاء في الشوط الثاني.

واشتعلت الأجواء في الدقيقة 68 حيث تمت معاقبة جناح يونايتد أنتوني، الغاضب لعدم حصوله على ركلة حرة، على مخالفة ضد ماكليستر قبل الدخول في مواجهة مع لويس دانك والتي أدت إلى حصول كلا اللاعبين على بطاقة صفراء.

وواصل برايتون الضغط الهجومي بحثا عن هدف الفوز، حيث دفع البديل سولي مارش وماكليستر بالحارس الإسباني دي خيا للقيام بتصديات رائعة مع اقتراب نهاية زمن اللقاء.

وبدا يونايتد قريبا من التعادل، عندما لمس لوك شو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وهو ما اتضح بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار". وسدد ماكليستر ركلة جزاء في الشباك بعد مرور 9 دقائق من الوقت بدل الضائع ليضمن الفوز.

وقال روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون لشبكة سكاي سبورتس "سعيد حقا واشعر بالنشوة نتيجة الأداء والنتيجة، مضيفا "كنا الأحق بالفوز في قبل نهائي (كأس الاتحاد الإنجليزي) لكننا خسرنا بركلات الترجيح. وفزنا اليوم بركلة جزاء".

وتحمل شو مدافع يونايتد المسؤولية عن خطأه، واصفا إياه بأنه "خطأ سخيف كلفنا نقطة"، لكنه قال إن فريقه لا يزال يواصل طريقه نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال لسكاي سبورتس "الفرق من حولنا تجمع النقاط، (لكن) لا تزال لدينا مباراة مؤجلة وهي في متناول أيدينا".