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ريال مدريد يقترب من حسم صفقة كبيرة مقابل مئة مليون يورو

4
MAY
2023
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اقترب ريال مدريد الإسباني من حسم التعاقد مع لاعب الوسط بمنتخب إنجلترا جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك وفق وسائل الإعلام الإسبانية.
 
ويعتبر ابن الـ19 عاما من أبرز الوجوه الواعدة في عالم كرة القدم حاليا ما جعل ريال مدريد مستعدا لضمه مقابل 100 مليون يورو، لكن دورتموند يطالب بالمزيد حسب التقارير.
 
وتألق بيلينغهام مع المنتخب الإنجليزي خلال مونديال قطر نهاية العام المنصرم، ما زاد من اهتمام الأندية الكبرى فيه، بينها مواطنه مانشستر سيتي.
 
وانضم لاعب الوسط إلى دورتموند حين كان في السابعة عشرة من عمره، قادما من فريق المستوى الثاني الإنجليزي برمنغهام مقابل 29 مليون يورو في طريقه ليصبح من الركائز التي لا غنى عنها في الفريق الألماني.
 
وسجل بيلينغهام 21 هدفا في 130 مباراة خاضها بألوان دورتموند منذ انضمامه إليه عام 2020.
 
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأنه لن يتم الإعلان عن أي صفقة بين الريال ودورتموند حتى نهاية الدوري الألماني، لاسيما أن دورتموند يتخلف بفارق نقطة فقط عن غريمه بايرن ميونخ المتصدر بطل المواسم العشرة الماضية.
 
ويبحث الريال عن إيجاد البديل في وسط الملعب من أجل خلافة المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاما) والألماني توني كروس (33).
 
وضم النادي الملكي الثنائي الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني خلال فترتي الانتقالات الصيفية الأخيرتين، فيما تخلى عن البرازيلي كازيميرو لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي.
روسيا اليوم
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