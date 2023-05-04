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متقدما على ميسي ومبابي.. رونالدو في صدارة هذه القائمة

4
MAY
2023
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قالت مجلة "فوربس" الأميركية في تصنيف نشر الثلاثاء إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب أعلى أجر بالعالم في العام 2023، بفضل عقده الخيالي مع نادي النصر السعودي، حيث يبلغ دخله السنوي 136 مليون دولار، متقدما بذلك على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.
 
وعاد المهاجم البرتغالي البالغ 38 عاما إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017.
 
وجاء الأرجنتيني ميسي (35 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان ثانيا في القائمة بإجمالي 130 مليون دولار بينما حصل مبابي زميله في الفريق وهو أصغر رياضي في القائمة في سن 24 عاما على 120 مليون دولار ليحتل المركز الثالث.
 
وحسب تقديرات وسائل إعلام أميركية متخصصة، بفضل عقده حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار.
 
وقالت فوربس إن تقديراتها للأرباح الخاصة بالرياضة تعتمد على جميع أموال الجوائز المالية والرواتب والمكافآت المكتسبة في الأشهر 12 الماضية بينما تعتمد تقديراتها للأرباح خارج الملعب على صفقات الرعاية والمشاركة في الفعاليات الترويجية والعوائد النقدية من الأعمال التي يديرها الرياضيون.
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