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أحرزت بعثة لبنان المشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة لألعاب القوى للرجال والسيدات التي جرت في الدوحة نتائج مميزة باحرازها 17 ميدالية ملوّنة في انجاز كبير لألعاب القوى في وطن الأرز بحيث خطف لاعبوه ولاعباته الأضواء بعد النتائج الكبيرة التي احرزوها في البطولة الاقليمية.

ولقد هنأ رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة ،باسم اللجنة الادارية للاتحاد وباسم عائلة اللعبة ،البعثة على انجازها من اداريين ومدربين ولاعبين ولاعبات مشيراً الى ان النتائج المحققة تعكس المدى الذي وصلت اليه "ملكة الألعاب" في لبنان والتي تحقق انجازات عديدة على الصعيد الخارجي.

وجاءت نتائج اللبنانيين على الشكل التالي:

*اليوم الأول

-نبيل الاكومي ميدالية برونزية (المركز الثالث) رمي الرمح رجال٥٩.٢٣ متراً

-كريستال الصانع ميدالية فضية (المركز الثاني) وثب ثلاثي سيدات ١١.٤٤م

-عزيزة سبيتي ميدالية فضية (المركز الثاني) جري ١٠٠م سيدات١١.٦ ثانية

-عزيزة سبيتي، ماريا نهرا، مارك انطوني ابراهيم، محمد مرتضى ميدالية فضية (المركز الثاني) جري ٤*٤٠٠م مختلط 3.32.60 د

-تامر صالح (نصف نهائي) ١٠٠م رجال ١٠.٨١ث

-نور الدين حديد (نصف نهائي) ١٠٠م رجال ١٠،٥٣ث

- ليا ديب (المركز الخامس) ١٠٠م حواجز سيدات ١٦،٨٧ث

*اليوم الثاني

- مريم يوسف ميدالية برونزية (المركز الثالث) إطاحة المطرقة سيدات40.93م ،( رقم قياسي وطني جديد لفئة سيدات تحت ٢٠ سنة).

- كريستال الصانع ميدالية فضية (المركز الثاني) وثب طويل سيدات 5.47 م

- ماريا نهرا ميدالية فضية (المركز الثاني) ٤٠٠م سيدات 59.79ث

- لين غزاوي ميدالية برونزية (المركز الثالث) ٤٠٠م سيدات1:00.57د

- جوان المكاري المركز الرابع ٨٠٠م سيدات 2:22.33د

- ليا ديب المركز السادس وثب طويل سيدات 4.94م

* اليوم الثالث

- مارك أنطوني ابراهيم ميدالية برونزية (المركز الثالث) ٤٠٠م حواجز رجال 51.96ث في النصف النهائي و 51.19ث في النهائي.

- ميسا معوض ميدالية فضية (المركز الثاني) وثب عالي سيدات 1.70م.

- ماريا نهرا (المركز الخامس) ٤٠٠م حواجز سيدات 1:08.68د.

- لين غزاوي (المركز السادس) ٤٠٠م حواجز سيدات 1:10.23د.

- لؤى زعرور ميدالية فضية (المركز الثاني) ٥٠٠٠م سيدات19:46.31د.

* اليوم الرابع والأخير

- عزيزة سبيتي ميدالية ذهبية (المركز الأول) ٢٠٠م سيدات24.12ث

- نور الدين حديد ميدالية برونزية (المركز الثالث) ٢٠٠م رجال21.18ث

- جوان مكاري ميدالية برونزية (المركز الثالث) ١٥٠٠م سيدات 4:41.00د

- عزيزة سبيتي - كريستال الصانع - ميسا معوض - هيا قبرصلي ميدالية ذهبية (المركز الأول) ٤*١٠٠م سيدات 47.32ث (رقم قياسي وطني جديد)

- ماريا نهرا - جوان مكاري - ليا ديب - لين غزاوي ميدالية ذهبية (المركز الأول) ٤*٤٠٠م سيدات 4:15.01د

- نور الدين حديد- مارك انطوني ابراهيم- تامر صالح - محمد مرتضى ميدالية برونزية (المركز الثالث) ٤*٤٠٠م رجال 3:13.50د(رقم قياسي وطني جديد)

وفي ما يلي عدد الميداليات المحققة :

- 3 ميداليات ذهبية

- 7 ميداليات فضية

- 7 ميداليات برونزية