كلوب يوضح سبب "التصرف المسيء": كان يجب ألا يحدث

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ألقى المدير الفني لليفربول يورغن كلوب باللوم على "الغضب والعاطفة"، في سلوكه بعد فوز فريقه الدرامي 4-3 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وتلقى مدرب ليفربول بطاقة صفراء بعدما احتفل بهدف لاعبه ديوغو جوتا في الوقت المحتسب بدل الضائع، بمواجهة الحكم الرابع جون بروكس، قبل اتهام الحكم بول تيرني بمحاولة "الثأر من ليفربول"، بعد المباراة.

وقال كلوب بعد المباراة إنه لا يعرف ما الذي يكنه تيرني "نحونا"، كما أثار مشاكل مع التعليقات التي أدلى بها الحكم تجاهه.

ولقيت تصرفات كلوب إدانات من قبل البعض، وحاول مدرب ليفربول شرح سلوكه، الثلاثاء، قبل يوم من مواجهة فولهام في الدوري.

وقال المدرب الألماني: "كان ينبغي ألا يحدث الوضع برمته على الإطلاق. لقد كان ذلك بدافع العاطفة، وبسبب الغضب في تلك اللحظة. لهذا السبب احتفلت بالطريقة التي احتفلت بها".

وأضاف كلوب: "بعد المباراة حاولت التحلي بالهدوء. قلت (في مقابلات تلفزيونية): ما قاله لي (تيرني) لم يكن جيدا. فتحت الصندوق الذي لم أرغب في فتحه. الباقي هو الأشياء التي قلتها عن شعوري في تلك اللحظة".