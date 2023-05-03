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باريس سان جرمان يعاقب ميسي بعد "الرحلة غير المرخصة"

3
MAY
2023
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كشفت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن باريس سان جرمان الفرنسي قرر معاقبة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب رحلته إلى السعودية التي لم يحصل قبلها على إذن النادي.
 
وأبرزت وكالة "فرنس برس"، نقلا عن مصدر مطلع، أن سان جرمان قرر إيقاف اللاعب "لعدة أيام"، دون أن يكشف المدة بالتحديد.
 
وأوضح مصدر مقرب من النادي للوكالة: "لا أحد فوق المؤسسة".
 
وفي السياق ذاته، قالت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية إن النادي الباريسي أوقف ميسي لمدة أسبوعين، بسبب غيابه عن التدريبات الإثنين للسفر إلى السعودية.
 
وأضافت: "ميسي لن يتدرب أو يلعب مع الفريق الأول، وسيخصم أجره خلال مدة الإيقاف".
 
كما ذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن النجم الذي قاد المنتخب الأرجنتيني للقب كأس العالم، عوقب بالإيقاف لمدة أسبوعين بسبب سفره‬‬ للسعودية دون الحصول على إذن.
 
ولم يصدر النادي الباريسي أي بيان رسمي بشأن العقوبات الموقعة على ميسي.
 
ويقوم أفضل لاعب في العالم، مرفوقا بزوجته أنتونيلا وأبنائه ماتيو وسير، بجولة سياحية في السعودية.
 
وفي وقت سابق من الثلاثاء، رحب وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب بميسي، حيث قال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أهلا ميسي في أرض العراقة وأصل التاريخ، الدرعية، في جولة سياحية ممتعة تضمنها تجارب متنوعة".
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