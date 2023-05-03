هدفا ألبا المتأخر يقرّب برشلونة من لقب الدوري

A + A -

شارك جوردي ألبا مدافع برشلونة بديلا ليسجل هدفا متأخرا ويقود فريقه للفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من أوساسونا في كامب نو، الثلاثاء.

وبهذا الفوز، يقترب برشلونة خطوة من الفوز باللقب 27 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة من 33 مباراة ليوسع الفارق في الصدارة إلى 14 نقطة مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يلعب في وقت لاحق الثلاثاء مع ريال سوسيداد الرابع.

وطرد مدافع أوساسونا خورخي هيراندو بسبب خطأ على بيدري في منتصف الشوط الأول.

لكن أوساسونا تمكن من الصمود حتى الدقيقة 85 عندما أرسل روبرت ليفاندوفسكي كرة عرضية إلى فرينكي دي يونغ الذي هيأها بالرأس إلى ألبا ليسددها الأخير بالقدم اليسرى في الشباك.