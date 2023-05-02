بطولة لبنان للفئات العمرية في السباحة - حوض 25 متر مشاركة كثيفة و25 رقم قياسي

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نظم الاتحاد اللبناني للسباحة بطولة لبنان للفئات العمرية (٨-٩، ١٠-١١،١٢-١٣ ، ١٤-١٥، ١٦-١٧ و١٨ سنة وما فوق ذكور واناث ) لحوض 25 متر لعام ٢٠٢٣ في مسبح نادي الجمهور الرياضي وبمشاركة ٣١٢ سباح وسباحة ، ينتمون الى ١٩ ناد اتحادي والأندية هي : الجزيرة، النجاح، المون لاسال، الجمهور، العهد، فوربي ، اكوامارينا، اللبناني للسيارات والسياحة، اوركا، المطيلب، صفرا مارين ، كولينا ، البالما ، الديكاتلون،اللويزه ،اشمون ،١٨٧٥ و الجيش، تنافسوا بعد ما تم تصنيفهم في ٣ سباقات تأهيلية ، ، لاحراز ١٤٨سباق و ١٧٨ ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية

فبحضور جمهور غفير ملأ مسبح نادي الجمهور تقدمه اعضاء الاتحاد ورؤساء ومندوبي الاندية المشاركة جرت المنافسات، حيث سجلت النتائج الفنية التالية مع الملاحظة انه تم تسجيل ٢٥ رقم قياسي لاندية ( ٨ ارقام لنادي النجاح،٦ ارقام لنادي الفوربي، ٥ ارقام لنادي الجزيرة ٣ ارقام لنادي الجمهور ، و ٣ ارقام لنادي الاكوامارينا) وهي:

*فئة ٨-٩ سنة اناث

• سباق ٥٠ متر حرة ٣٣.٦٢ ثانية - رقم قياسي جديد للسباحة لمار الحاج من نادي الفوربي ، الرقم السابق ٣٤.٨٧ للسباحة الكسيا خوري من نادي الرمال.

• سباق ٥٠ متر ظهر ٣٧.٧٩ ثانية - رقم قياسي جديد للسباحة لمار الحاج من نادي الفوربي ، الرقم السابق ٣٩.٤٠ للسباحة اية مجزوب من نادي الفوربي.

• سباق ١٠٠ متر ظهر ١.٢١.٥٤دقيقة - رقم قياسي جديد للسباحة لمار الحاج من نادي الفوربي ، الرقم السابق ١.٢٥.٢٦ للسباحة لنا حجازي من نادي النجاح.

• سباق ١٠٠ متر حرة ١.١٦.٥١ ثانية - رقم قياسي جديد للسباحة لمار الحاج من نادي الفوربي ، الرقم السابق ١.١٦.٨٦ للسباحة رولا الحارس من نادي الجزيرة.

*فئة ١٢-١٣ سنة اناث

• سباق ٥٠ متر صدر ٣٤.٧٥ ثانية- رقم قياسي جديد للسباحة تيا عبيد من نادي النجاح ، الرقم السابق ٣٥.٢٦ للسباحة لين الحاج من نادي الجزيرة

• سباق ١٠٠ متر صدر ١.١٥.٦٧دقيقة- رقم قياسي جديد للسباحة تيا عبيد من نادي النجاح ، الرقم السابق ١.١٧.١٦ للسباحة رولا الحارس من نادي الجزيرة

• سباق ١٠٠ متر صدر ١.١٥.٦٣ دقيقة- رقم قياسي جديد للسباحة تيا عبيد من نادي النجاح ، الرقم السابق ١.١٥.٦٧ للسباحة نفسها

• سباق ٢٠٠ متر بدل حرة ٢.٠١.٧٦دقيقة- رقم قياسي جديد لفريق لنادي النجاح الرقم السابق ٢.٠٢.٣٤ للفريق نفسه

• سباق ٢٠٠ متر بدل حرة مختلط ١.٥٨.٣١دقيقة- رقم قياسي جديد لفريق لنادي النجاح الرقم السابق ١.٥٨.٨٩ لفريق نادي الجزيرة.

*فئة ١٤-١٥ سنة اناث

• سباق ١٠٠ متر حرة ٥٩.٧٥ ثانية- رقم قياسي جديد للسباحة لنا حجازي من نادي النجاح ، الرقم السابق ٥٩.٨٤ للسباحة ماري خوري من نادي الصفرا

*فئة ١٦-١٧ سنة اناث

• سباق ١٠٠ متر ظهر ١.٠٤.٢٠ دقيقة- رقم قياسي جديد للسباحة تالين الحاج من نادي الفوربي ، الرقم السابق ١.٠٤.٢٥ للسباحة ناديا نبهان من نادي الرمال

• سباق ٢٠٠ متر ظهر ٢.١٨.٨٧ دقيقة- رقم قياسي جديد للسباحة تالين الحاج من نادي الفوربي ، الرقم السابق ٢.٢١.٢٠ للسباحة سيمون كباره من نادي المون لاسال

• سباق ٥٠ متر صدر ٣٣.٢٨ ثانية- رقم قياسي جديد للسباحة لين الحاج من نادي الجزيره ، الرقم السابق ٣٤.٧٢ للسباحة نبال يموت من نادي الجزيرة

• سباق ١٠٠ متر صدر ١.١٢.٨٤ دقيقة- رقم قياسي جديد للسباحة لين الحاج من نادي الجزيره ، الرقم السابق ١.١٤.٦٠ للسباحة نبال يموت من نادي الجزيرة

• سباق ٢٠٠ متر بدل حرة مختلط ١.٤٥.٣٦ دقيقة- قم قياسي جديد لفريق لنادي النجاح الرقم السابق ١.٤٦.٥٩ لفريق نادي الاكوامارينا.

*فئة ١٨ -سنة ومافوق اناث

• سباق ٢٠٠ متر بدل حرة ١.٥٥.٠٨دقيقة- رقم قياسي جديد لفريق لنادي الجمهور الرقم السابق ٢.٠١.٠٠ لفريق نادي الجزيرة.

*فئة ١٢-١٣ سنة ذكور

• سباق ٢٠٠ متر صدر ٢.٤٢.٨٤ دقيقة- رقم قياسي جديد للسباح لوقا سليمان من نادي الجمهور ، الرقم السابق ٢.٤٦.١٢ احمد صفيا من نادي النجاح.

• سباق ٢٠٠ متر بدل حرة ١.٥٦.٩٩دقيقة- رقم قياسي جديد لفريق لنادي النجاح الرقم السابق ١.٥٧.٨٨ للفريق نفسه

*فئة ١٦-١٧ سنة ذكور

• سباق ١٠٠ متر ظهر ٥٥.١٩ ثانية- رقم قياسي جديد للسباح احمد صفيا من نادي الجزيرة ، الرقم السابق ٥٥.٥٣ للسباح رامي غزيري من نادي النجاح

• سباق ٢٠٠ متر ظهر ٢.٠١.٦٣ دقيقة- رقم قياسي جديد للسباح احمد صفيا من نادي الجزيرة ، الرقم السابق ٢.١٠.٧٠ للسباح يوري غصن من نادي المون لاسال

• سباق ٢٠٠ متر بدل حرة ١.٤١.٤٠ دقيقة- رقم قياسي جديد لفريق نادي الجمهور الرقم السابق ١.٤١.٦٣. لفريق نادي المون لاسال

• سباق ٢٠٠ متر فردي متنوع ٢.٠٧.١٠دقيقة - رقم قياسي جديد للسباح احمد صفيا من نادي الجزيرة السابق ٢.٠٨.٥٣ للسباح جاد غزيري من نادي الجزيرة

*فئة ١٨ وما فوق

• سباق ١٠٠ متر حرة ٤٨.١٣ ثانية- رقم قياسي جديد للسباح سيمون الدويهي من نادي الاكوامارينا ، الرقم السابق ٥٠.٧٧ للسباح باسل الكعكي من نادي الجزيرة

• سباق ٢٠٠ متر حرة ١.٤٨.٧٣ دقيقة رقم قياسي جديد للسباح سيمون الدويهي من نادي الاكوامارينا ، الرقم السابق ١.٥٠.١٤ دقيقة للسباح الكسندر يونس من نادي المطيلب

• سباق ٤٠٠ متر حرة ٣.٥١.٩٧ دقيقة- رقم قياسي جديد للسباح سيمون الدويهي من نادي الاكوامارينا ، الرقم السابق ٣.٥٣.٨٤ للسباح اديب خليل من نادي المون لاسال

وقد تولى مهام التحكيم طاقم من الحكام الدوليين والآسيويين والاتحاديين برئاسة رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي ساشا عازار والحكام الدوليين محمد دعبول، ناصر مشورب وانطوانيت دويهي وحكام اسيويين واتحاديين ومتابعة رئيس اللجنة الفنية الخبير الفرنسي جان اوي موران وباشراف امين سر الاتحاد فريد ابي رعد.

وفي الختام ،تولى وزّع نائب الرئيس الاتحاد كابي الدويهي وامين الصندوق احمد زعرور وأعضاء الاتحاد رولا الخطيب، جورج جلخ والمحامي رامي ادهمي الميداليات والكؤوس على الفائزين.