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الجمعية العمومية للنادي اللبناني للسيارات والسياحة أقرّت البيانين الاداري والمالي بالاجماع

2
MAY
2023
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أقرّت الجمعية العمومية للنادي اللبناني للسيارات والسياحة البيانين الاداري والمالي بالاجماع خلال الاجتماع العادي السنوي الذي عُقد في مقر النادي بالكسليك.وفي التفاصيل حضر رئيس النادي المحامي ايلي آصاف ،نائباه سيرج زوين وأسعد ميرزا ،الأمين العام كميل اده ،امين المال المحامي جيلبير مسيحي ،مدقٌّق الحسابات روجيه زوفيكيان ،اعضاء مجلس الادارة وأعضاء ضمن الجمعية العمومية النادي.
 
بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة رئيس النادي ايلي آصاف رحّب فيها بالحاضرين وتحدث عن الدور السياحي والرياضي الريادي للنادي والتطوّر الذي يشهده على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات.واضاف ان ازدهار النادي يعود الى جهود مجلس الادارة وادارة النادي  والأعضاء والموظفين.ووجّه الشكر الى وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة لتغطيتها نشاطات النادي على مدار السنة.
 
ثم تلا الامين العام كميل ادّه البيان الاداري المفصّل تحدث فيه عن تضافر جهود الجميع في سبيل اعلاء شأن النادي  وتأمين المستلزمات للحفاظ على مستوى الخدمات واقرار مشاريع متعددة اضافة الى النشاطات الرياضية المختلفة من عشرات سباقات الرياضة الميكانيكية ودورات التنس الوطنية والداخلية بين الأعضاء الى جانب الرياضات البحرية وغيرها .
 
وبعد مناقشة البيان الاداري جرى التصديق عليه بالاجماع من قبل  الجمعية العمومية.بدوره تلا أمين المال المحامي جيلبير مسيحي البيان المالي المفصّل والمفنّد بالارقام الدقيقة والوافية وبعد مناقشته جرى اقراره بالاجماع وبالتالي تمّـت تبرئة ذمّة اللجنة الادارية للنادي .كما جرى اقرار موازنة عام 2023.
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