كلوب والحكم.. احتفال مجنون وكلام غير لائق وتهديد بالإيقاف

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بات الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مهدد بالإيقاف عن الظهور في الملعب مع فريقه خلال مباريات الفريق الرئيسية المقبلة للفريق، بسبب خلاف مع حكم لقاء ليفربول مع توتنهام.

لجنة حكام الاتحاد الإنجليزي للدوري الممتاز "البريميرليغ"، دافعت عن حكم اللقاء بول تيرني بقوة، الإثنين.

كان كلوب توجه نحو الحكم الرابع للمباراة مباشرة للاحتفال أمامه بعد أن سجل الريدز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لينهي المباراة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لتوتنهام، وذلك بعد أن أهدر فرصة الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

حكم المباراة بول تيرني أخرج بطاقة صفراء ضد كلوب، الذي بدا وكأنه يحرك عضلته الخلفية الضامة وهو يحتفل بالفوز.

أقر كلوب بأنه يستحق العقوبة بسبب تصرفه الاحتفالي، لكنه اتهم تيرني بعد ذلك بقول شيء "غير مقبول" وأشار إلى أن الحكم يكن ضغينة ما ضد ناديه.

كلوب كان قد انتقد الحكم بول تيرني بعد تعادل الريدز مع توتنهام الموسم الماضي بواقع هدفين لكل منهما، لأنه لم يصدر بطاقة حمراء لنجم هجوم توتنهام هوتسبير هاري كين خلال المباراة.

وعقب نهاية المباراة المثيرة في ملعب أنفيلد، قال كلوب لمحطة "سكاي سبورت" التلفزيونية: "لنا سجل قديم مع السيد تيرني.. أنا حقا لا أعرف ما أمر هذا الرجل معنا.. حقا لا أعرف، سيقول دائما إنه لا يوجد أي شيء، وهذا ليس صحيحا.. لا يمكن أن يكون الأمر كذلك".

وأضاف: "لا أدري حقا ما إذا كان الأمر يتعلق بي، بسبب طريقة نظره لي، لا أفهم ذلك. (أما عن) تصرفي الاحتفالي أمام الحكم الرابع، فلم أقل أي كلام مسيء، لا شيء، لكنه (التصرف) لم يكن ضروريا، ولقد نلت جزائي على ذلك على الفور، أصبت بشد في أوتار الركبة أو العضلة المقربة أو أيا كان.. حسنا، هذا عادل، لكن ما قاله لي حينها عندما أعطاني البطاقة الصفراء. غير مقبول".

غير أن لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي، التي تشرف على حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، دافعت عن تيرني بعد مراجعة صوت محادثته مع كلوب.

وقالت اللجنة في بيان الإثنين: "يتم تسجيل (ما يصدر عن) مسؤولي المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المباريات عبر نظام اتصالات"، مضيفة أن تيرني "تصرف بطريقة احترافية طوال الوقت، بما في ذلك عند إصداره التنبيه لمدير ليفربول (الفني)، لذلك، نحن ندحض بشدة أي إشارة إلى أن أفعال تيرني كانت غير لائقة".