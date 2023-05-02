الملف لم يغلق.. الريال سيجدد مفاوضاته مع مبابي في حالة واحدة

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كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لم تغلق ملف ضم كيليان مبابي، وأنها مستعدة للتحرك من أجل التفاوض مجددا مع النجم الفرنسي لكن "في حالة واحدة فقط".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن النادي الملكي لن يشرع في التفاوض مع مبابي، إلا بعد أن يعبر اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جرمان الفرنسي.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الريال سينتظر إلى حين معرفة قرار مبابي، قبل الإقدام على خطوته.

واعتبرت أن "الجزء الأصعب من الصفقة المحتملة هو إقناع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي بالتفاوض".

وفي مارس الماضي، علق مبابي على مستقبله مع سان جرمان، وذلك بعد توديع دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وقال لوسائل الإعلام: "لا، لا، أنا هادئ، الشيء الوحيد الذي يهمني هذا الموسم هو الفوز بالدوري الفرنسي، وبعد ذلك سنرى".

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت في وقت سابق، أن باريس سان جرمان يدرس قرار بيع مبابي في الصيف المقبل، ما لم يجدد تعاقده مع النادي، حتى لا يخسره مجانا في 2024.