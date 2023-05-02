بعد اعتذار الزمالك.. اتحاد الكرة المصري يحدد منافس الأهلي

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كشف اتحاد الكرة المصري عن هوية الفريق الذي سيشارك في كأس السوبر المصري أمام الأهلي عقب اعتذار الزمالك عن خوض اللقاء.

ونقل موقع "في الغول" عن عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إيهاب الكومي قوله: "سنخاطب نادي الزمالك للتأكد من عدم خوضه لمباراة السوبر بشكل رسمي".

وأضاف "سنتأكد من الزمالك بعدما علمنا إعلانه عدم المشاركة في السوبر وفي حالة إبلاغ الزمالك لنا رسميا بعدم المشاركة سنخاطب نادي بيراميدز للمشاركة في المباراة وفقا للائحة البطولة".

اعتذار الزمالك عن خوض مباراة السوبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات.

جاء إعلان الزمالك عبر فيديو لمرتضى منصور رئيس النادي الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه عبر قناته بموقع يوتيوب.

كان من المفترض أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في أبوظبي.

يعد بيراميدز وصيف كأس مصر الموسم الماضي بعدما خسر أمام الأهلي في النهائي.

وكشف مرتضى منصور عن أسباب اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر في تصريحات جاء فيها:

"الأمر بدأ منذ وقف الزمالك عن قيد الصفقات الجديدة بدون وجه حق وليس بسبب عقوبة كهربا في الأساس".

"لجنة الانضباط الذي يدعي الأهلي أن تعيينها باطل تقدم أمامها بشكوى ضدي وكهربا مثل للتحقيق أمامها، فكيف يقول الأهلي إنها باطلة وكيف يشكونا أمامها؟"

"لن نشارك في هذه (المهزلة) وكذلك بعد أن قرر اتحاد الكرة إقامة السوبر بحكام مصريين ثم نخسر بطولة جديدة مثلما حدث في نهائي السلة".

"أعتذر لجمهور الزمالك والأهلي الذي حجز تذاكر السوبر وكذلك أعتذر لدولة الإمارات وأقول لهم إننا مستعدين لخوض مباراة بين الزمالك بطل الدوري المصري وبطل الدوري الإماراتي في نفس موعد السوبر إذا تم توجيه الدعوة لنا".