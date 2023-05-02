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بالفيديو.. هالاند "حارب الدموع" خلال المباراة وهذا السبب

2
MAY
2023
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لفتت لقطة "ضعف" غير متوقعة، من هداف أوروبا هذا الموسم، النرويجي إيرلنغ هالاند، أنظار الجماهير، ودفعتهم لتوقع سبب تأثره وحزنه على أرضية الملعب.
 
خلال لقاء مانشستر سيتي أمام فولهام، بالدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، أظهرت لقطات الكاميرا المهاجم هالاند وهو في حالة "تأثر شديد".
 
وظهر هالاند في لقطة خلال المباراة، وهو يحارب الدموع، وبدا عليه التأثر، خلال المباراة التي وصل فيها للهدف 50 هذا الموسم.
 
 
وتناقلت الجماهير فيديو المهاجم الشاب، واتفقت الجماهير وصفحات رياضية عدة، حول سبب "تأثر هالاند".
 
لقاء مانشستر سيتي الأحد، صادف الذكرى السنوية الأولى لرحيل أسطورة وكلاء اللاعبين، مينو رايولا، والذي كان الطرف الرئيسي في انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي.
 
قالت مصادر رياضية إن هالاند بدا حزينا بسبب ذكرى وفاة وكيل أعماله الراحل، الذي يدين له هالاند بالفضل الكبير لما وصل إليه الآن.
 
واستنتج بعض المشجعين إلى أن هالاند حزين لأن رايولا "لا يستطيع رؤية أين وصل إليه المهاجم النرويجي"، بعد نصيحة وكيل أعماله له بالانتقال إلى مان سيتي.
 
هالاند وصل الأحد إلى الهدف رقم 50 هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى في أوروبا.
 
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