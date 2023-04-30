الروسية كالينسكايا تودع مدريد

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خرجت الروسية آنا كالينسكايا من الدور الثالث لبطولة مدريد للتنس “ATP Masters 1000. Mutua Madrid Open”، التي تقام على الملاعب الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها (7.7) ملايين يورو.

وجاء خروج اللاعبة الروسية على يد منافستها الكرواتية بيترا مارتيتشإثر وخسارتها أمامها، بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(3-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعتين وأربع دقائق.

وستواجه بيترا مارتيتش (32 عاما) في الدور ربع النهائي للبطولة، اللاعبة التشيكية باربورا كريتشيكوفا التي تغلبت بدورها على الصينية أتشيو وانغ بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-4) و(6-1) في اللقاء الذي جرى بينهما في وقت سابق من اليوم أيضا.