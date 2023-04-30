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ساليرنيتانا يحرم نابولي من الاحتفال بـ”سكوديتو” مع جمهوره على ملعب الأسطورة مارادونا

30
APRIL
2023
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وضع المدافع الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 62، ولكن المهاجم السنغالي بولايي ديا رد بهدف التعادل للضيوف في الوقت القاتل قبل 6 دقائق فقط من نهائية الوقت الأصلي لعمر المباراة، التي جرت على ملعب الأسطورة “دييغو ارماندو مارادونا”.

واكتفى فريق نابولي بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 79 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري “الكالتشيو”، بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه وصيفه لاتسيو، الذي توقف رصيده عند 61 نقطة، بعد هزيمته أمام مضيفه إنتر ميلان (1-3) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم أيضا، على ملعب “جيوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

ويحتاج نابولي إلى نقطتين فقط، ليتوج بغض النظر عن نتائج الأندية الأخرى، بلقب بطل الدوري “السكوديتو” بعد انتظار طويل دام 33 عاما، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز في نسختي (1987، و1990) بقيادة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

في المقابل، يشغل نادي ساليرنيتانا المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 34 نقطة.

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