عرض ثالث من الشيخ جاسم بن حمد للاستحواذ على مانشستر يونايتد

A + A -

تقدّم القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بعرض ثالث وأخير لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، وفق ما أفادت مصادر وكالة فرانس برس الجمعة.

وبرز الشيخ جاسم بالإضافة إلى الملياردير البريطاني جيم راتكليف كمنافسين رئيسيين لشراء فريق "الشياطين الحمر" من عائلة غلايرز الأميركية.

كما ورد أن راتكليف قدّم عرضاً آخر قبل الموعد النهائي الجمعة للجولة الثالثة من تقديم العروض.

وفيما ورد أن العرض الأخير للشيخ جاسم تجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار)، فإن حجم عرض راتكليف المعدّل لم يُعلن بعد.