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سمير نصري يكشف تفاصيل مثيرة: هذا ما كان يفعله بنا غوارديولا

27
APRIL
2023
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كشف النجم الفرنسي السابق سمير نصري، عن قصص خلال فترة عمله تحت إدارة المدرب الإسباني العملاق بيب غوارديولا، في مانشستر سيتي.
في حوار مع صحيفة "ليكيب"، كشف نصري، نجم مانشستر سيتي السابق، عن بعض التفاصيل المتعلقة بشخصية بيب غوارديولا.
 
وقال نصري: "غوارديولا شخص متعجرف، لكني أقصد الكلمة بشكل إيجابي. هو يعرف بأنه أفضل مدرب بالعالم، وهو يجعل ذلك واضحا بالنسبة لك كلاعب في فريقه".
 
"في البداية هو كانت له صلاحيات كبيرة، لذا كان يعرف أن طريقته كانت ستسود في النادي، ثم اتضح لي إنه يعرف ماذا يفعل، وهو شخص صريح جدا".
 
ولم يكن نصري على وفاق مع غورديولا في بداية الأمر، لكنه استطاع تغيير نظرة المدرب الإسباني، على حد قوله.
 
وقال نصري: "في البداية كان يتشاجر معي كثيرا، كان يقول إنني موهبة ضائعة، وإن مكاني ليس في مانشستر سيتي".
 
كما انتقد غوارديولا نصري كثيرا بسبب زيادة وزنه، وكان يجبره على ممارسة التمارين الإضافية وحيدا.
 
ولكن أصبح الاثنان على وفاق، وأصر غوارديولا على بقاء نصري في مانشستر سيتي، لكن الأخير أراد الانتقال، لأن غوارديولا لم يضمن له مكانا أساسيا في الفريق، حسب ما أشار.
 
ولعب نصري 5 مواسم مع مانشستر سيتي، آخرها كان مع بيب غوارديولا. 
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