للموسم الثاني على التوالي.. إنتر يبدد آمال يوفنتوس في الكأس

A + A -

بلغ إنتر نهائي كأس إيطاليا، الأربعاء، بفوزه على يوفنتوس بهدف نظيف في إياب نصف النهائي، بعدما تعادل الفريقان 1-1 ذهابا.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب في تورينو عندما انتزع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو هدفا لإنتر في الوقت القاتل من ركلة جزاء، بعدما كان فريق "السيدة العجوز" متقدما بهدف لمدافعه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة 83.

لكن الحسم هذه المرة كان عبر المدافع فيديريكو دي ماركو الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 15، عندما وصلته تمريرة بينية رائعة كسرت خط الدفاع في منطقة الجزاء، من زميله نيكولو باريلا.

وكان يوفنتوس يمني نفسه بالثأر من إنتر الذي حرمه التتويج بلقب المسابقة العام الماضي، عندما تغلب عليه 4-2 في المباراة النهائية قبل أن يسقطه في كأس السوبر 2-1.

وكانت مسابقة الكأس المنقذ الوحيد لموسم الفريقين الحالي على الأقل محليا، في ظل خروجهما من سباق الفوز بلقب الدوري المهيمن عليه نابولي المغرد خارج السرب.

لكن يوفنتوس الذي انتعش أخيرا بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده على خلفية فساد مالي وإداري، وبالتالي استعاد مركزه الثالث في جدول الدوري مع 59 نقطة حاليا، لا يزال يحمل أملا قاريا، وتحديدا في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، إذ سيواجه إشبيلية الإسباني ذهابا وإيابا ليحجز بطاقة النهائي.

في المقابل، يكافح إنتر لخطف المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وحقق فوزا مهما على إمبولي نهاية الأسبوع وعاد إلى سكة الانتصارات بعد 5 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز (4 هزائم وتعادل).

ويواصل "نيراتسوري" أيضا مشواره القاري، إذ بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بنفيكا البرتغالي، حيث سيلاقي غريمه التاريخي وجاره ميلان.

وفي نصف النهائي الآخر، يحل فيورنتينا على أرض كريمونيزي الخميس في مسعى إلى بلوغ المباراة النهائية، التي وضع فيها قدما بفوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين للبرازيلي أرتور كابرال والأرجنتيني نيكولاس غونساليس.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي بعدد مرات التتويج (14)، أمام روما (9)، إنتر (8)، لاتسيو (7) وكل من فيورنتينا ونابولي (6).