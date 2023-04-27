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هالاند يحطم رقما آخر لصلاح.. ويعادل رونالدو

27
APRIL
2023
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خرج النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، برقم مميز من مباراة مانشستر سيتي أمام ضيفه أرسنال (4-1) التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وأحرز هالاند الهدف الرابع لأصحاب الأرض عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.
 
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده إلى 33 هدفا هذا الموسم، وبات على بعد هدفين فقط، لكي يصبح الهداف التاريخي "للبريميرليغ" خلال موسم واحد، اللقب الذي يحمله الثنائي الإنجليزي أندي كول وآلان شيرار (34 هدفا).
 
وحطم النجم النرويجي رقم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الحالي، الذي سجل 32 هدفا أيضا خلال الموسم (2017-2018).
 
وكان هالاند قد حطم رقما آخر للنجم المصري خلال مباراة مانشستر سيتي أمام بايرن ميونيخ (3-0) في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه والـ45 خلال الموسم الحالي.
 
ووفقا لموقع "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، أصبح المهاجم النرويجي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف لفريق من الدوري الإنجليزي في موسم واحد بمختلف البطولات، خلال عصر "البريميرليغ" برصيد 45 هدفا، ليتخطى بذلك الثنائي الهولندي رود فان نيستلروي النجم السابق لفريق مانشستر يونايتد (2002- 2003)، والنجم محمد صلاح جناح ليفربول الحالي (2017- 2018) برصيد 44 هدفا لكل منهما.
 
وسجل هالاند الهدف الـ21 على ملعبه الاتحاد، ليعادل رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وتوريس (ليفربول) بعدد الأهداف المسجلة على أرض فريقه.
 
ويتربع إيرلينغ هالاند على عرش صدارة هداف الدوري، بفارق 9 أهداف أمام وصيفه النجم الإنجليزي هاري كين، الذي سجل 24 هدفا حتى الآن، ويليهما في المركز الثالث الإنجليزي الآخر إيفان توني مهاجم نادي برينتفورد، برصيد 19 هدفا.
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